Giorni caldissimi, in casa Juve. Giorni in cui le decisioni prese assomigliano tanto a quelle decisive e fondamentali per la prossima annata a strisce bianconere. Stando a quanto riportato da Sky Sport, con l'uscita ancora in bilico di Joao Cancelo in direzione Manchester City per 60 milioni, la Juventus sarebbe pronta a colmare la grande lacuna con un acquisto mirato. Quale? Paratici è pronto a tornare sul mercato, ma il nome di Trippier - sul quale il Tottenham spara più di 30 milioni di euro - è molto distante. Resta Darmian, con i quali continuano ad esserci contatti importanti in questi giorni. E' un vecchio pallino di Paratici: e sì, stavolta si può fare.