In caso di partenza di Joao Cancelo, secondo Tuttosport, la Juventus darebbe l'assalto a uno tra Thomas Meunier (PSG) e Kieran Trippier (Tottenham): questi i due profili valutati da Paratici per la fascia destra. Il futuro del portoghese resta chiaramente in bilico: l'esterno è conteso dalle due squadre di Manchester, che vorrebbero rinforzare la propria batteria di laterali con il talento della Juventus. In uscita, a quanto pare, dopo solo un anno alla corte della Signora. Cos'è andato storto? Chissà. Tra opportunità di mercato e problemi interni, il futuro di Cancelo è davvero tutto da scrivere.