Consempre più indirizzato verso Manchester, sponda City, la Juventus è al lavoro per un nuovo innesto sulla fascia destra. Nel casting di Fabio Paratici è entrato da tempo il nome di ilBiancoNero.com a maggio vi anticipato su del contatto tra il ds bianconero e l’agente Frank Trimboli, con il terzino azzurro come tema caldo. Il Valencia è disposto a liberarlo, la Juve ha sondato il terreno tenendo aperte anche altre piste (su tutte quella che conduce a Kieran Trippier del Tottenham). Ma Piccini può davvero rappresentare un colpo low cost da regalare a Sarri per il dopo Cancelo.