Volo di sola andata Torino-Manchester. Sembra essere questo il destino di Joao Cancelo che in queste ore è al centro di tantissime voci di mercato. La Juve è in trattativa con il Manchester City per la cessione del terzino portoghese valutato dai bianconeri almeno 60 milioni di euro. L'offerta del club inglese, al momento, non supera i 50 e per questo la Juve sta valutando di inserire l'ex Valencia in uno scambio per abbassare il costo di Paul Pogba, desideroso di lasciare l'altra sponda di Manchester, quella dello United.



SOSTITUTI - Una mossa, quella della cessione di Cancelo, già avallata dal nuovo tecnico della Juve Maurizio Sarri, per il quale manca solo l'annuncio. L'ex tecnico del Napoli vorrebbe sosituire Cancelo con Hysaj, suo pupillo ai tempi del Napoli, oppure Kieran Trippier, terzino del Tottenham che Sarri ha imparato ad apprezzare durante la stagione trascorsa in Premier League sulla panchina del Chelsea.