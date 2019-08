di Andrea Giorgetti

Quando tutto sembrava perduto e la trattativa per il passaggio di Cancelo al Manchester City definitivamente sfumata, vi è stata la virata decisiva. Il City, infatti, ha slegato la cessione di Danilo dall’acquisto del terzino portoghese. La Juve ha ribadito a più riprese che per l’esterno sarebbero stati necessari 60 milioni in cash, senza l’inserimento di contropartite tecniche. Per una cifra fra i 50 e i 55 milioni, l’affare si può chiudere. LE OPZIONI - A questo punto la dirigenza deve concentrare la propria attenzione nella ricerca del sostituto del laterale nativo di Barreiro. In questo momento, salvo sorprese, i nomi più gettonati sono quelli di Elseid Hysay e Matteo Darmian. Il terzino del Napoli è il preferito di Sarri. Insieme prima all'Empoli poi sotto il Vesuvio, i due si conoscono alla perfezione, dettaglio da non sottovalutare quando si parla di mister Sarri, per la cui tattica il ruolo dei terzini è fondamentale. La Juve studia il colpo ma deve fare attenzione alla Roma, data nelle ultime ore vicina a chiudere la trattativa con il Napoli per 17 milioni di euro. A differenza di Hysaj, l’ultima Seria A disputata da Darmian è quella 2014/15 nella quale ha vestito la maglia del Torino. Dopo il trasferimento al Manchester United ed una prima stagione discreta, il terzino italiano ha raccolto soprattutto panchine divenendo, nel frattempo, un oggetto estraneo al mondo Red Devils. Con il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e la febbrile attività di mercato sull’asse Juventus-Manchester, il laterale classe 1989 sarebbe un colpo low cost: prezzo stimato intorno ai 10 milioni di euro.

Non va scartata a priori un’ipotesi già presente in casa Juve e provata, con più ombre che luci a dire il vero, durante la gestione Allegri. Si tratta dell’arretramento di Juan Cuadrado sulla linea dei difensori. Il colombiano, classe 1989, ha svolto il ruolo in passato ma, naturalmente, è divenuto celebre e, a tratti devastante, dovendosi occupare di attaccare lo spazio più che di difenderlo. Sarri, mago nel tirare fuori il meglio dai propri giocatori, potrebbe portare a compimento questa trasformazione tattica, sollevando alla dirigenza l'incombenza di trovare sul mercato il sostituto di Joao Cancelo.