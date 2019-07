Con Joao Cancelo in uscita, la Juventus è costretta a guardarsi intorno per puntellare la difesa ed in particolar modo le fasce. I nomi accostati alla Vecchia Signora sono tanti. Il primo è Kieran Trippier, esterno inglese del Tottenham, per il quale gli Spurs chiedono almeno 30 milioni. Ma il profilo che nelle ultime ora sembra aver preso seriamente quota è quello di Matteo Darmian. Il terzino italiano potrebbe lasciare il Manchester United. La Juve valuta un suo possibile innesto. Lo riporta il Corriere dello Sport.