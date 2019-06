In casa Juventus si continua a lavora per puntellare la rosa affidata a Maurizio Sarri. Il reparto su cui gli interventi sembrano essere più consistenti riguarda la difesa, con le corsie da sistemare. Joao Cancelo dovrebbe lasciare a breve i campioni d'Italia per accasarsi al Manchester City di Pep Guardiola. Il portoghese lascia un buco importante nello scacchiere tattico. Il principale favorito a sostituirlo è Kieran Trippier, esterno basso proveniente dal Tottenham. Nelle ultime ore, però, come riportato da Tuttosport, sono cresciute notevolmente le quotazioni di Nelson Semedo. Il portoghese è in uscita dal Barcellona e potrebbe rilanciarsi alla Juventus dove troverebbe il connazionale Cristiano Ronaldo.