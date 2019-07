La corsa a Joao Cancelo si fa sempre più serrata per le big europee. Il terzino portoghese dovrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. Per lui si sono fatti avanti Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona. Secondo alcune fonti inglesi, le richieste elevate della Vecchia Signora (60 milioni) e la forte concorrenza potrebbero aver indotto i Citizens a guardarsi intorno e a valutare altre strade. Se così fosse, il duello per Cancelo si restringerebbe a Bayern e Barça.