Joao Cancelo resta sul piede di partenza. L'esterno portoghese vuole lasciare la Juventus dopo una sola stagione. La vera difficoltà per la Vecchia Signora riguarda piuttosto la cessione dell'ex Inter e Valencia. Negli ultimi giorni si erano fatti avanti Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Gli inglesi sembravano in pole position, ma le difficoltà nel cedere Danilo per liberare il posto a Cancelo hanno bloccato la trattativa. Ora non resta che attendere la risposta di Bayern e Barça.