La strada che collega Manchester e Torino è più calda che mai e in queste ore vede protagonista João Cancelo. La Juventus può lasciar partire il terzino portoghese dopo una sola stagione trascorsa in bianconero e il club che più di tutti sta spingendo per averlo è il City. Qualora i campioni d'Italia decidano di accettare l'offerta (non inferiore ai 50 milioni di euro) in arrivo dall'Etihad, entrerebbe nel vivo la corsa ad un nuovo innesto sulla fascia destra. Risalgono alle scorse settimane i contatti con l'entourage di Cristiano Piccini del Valencia, ma è pronta ad infiammarsi anche la pista che conduce a Kieran Trippier del Tottenham, profilo che Paratici ha sondato negli ultimi giorni.