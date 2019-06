Secondo quanto riporta Sky Sport, la prossima settimana ci sarà un incontro tra Fabio Paratici e TxiKi Begiristain, direttore sportivo del Manchester City. Il club inglese vuole chiudere per il terzino della Juve inserendo nella trattativa anche Danilo. La Juve però non vuole scambi ma solo offerte cash e la richiesta del club bianconero è intorno ai 60 milioni di euro. La prossima settimana un nuovo incontro per cercare di sbloccare la trattativa. In tutti i casi il destino di Cancelo sembra segnato.