Joao Cancelo è in uscita dalla Juventus. I bianconeri chiedono 60 milioni di euro ed il club in pole per accaparrarselo è il Manchester City che però ha messo sul piatto solo cash più Danilo, giocatore non gradito alla Juve che vuole solo un'offerta in denaro. E il tecnico del Manchester City Pep Guardiola non ha chiuso il mercato del club inglese. "Mi piacciono i calciatori che ho - le parole in conferenza stampa prima dell'amichevole con gli Yokohama Marinos -, il mercato è complicato e la nostra squadra è già molto forte. Però chissà, magari potrebbe arrivare un nuovo calciatore, o magari un giocatore e mezzo".