6 giugno di... decisioni. Ma non di ufficialità. La Juve ha messo sul mercato Joao Cancelo, e adesso sta ascoltando offerte. Una su tutte: quella del Manchester City di Pep Guardiola. Che no, non sarà il prossimo tecnico bianconero, ma che si potrà godere l'esterno basso portoghese quanto prima. Le parti, infatti, sembrano molto vicine e la trattativa ben avviata. E per la panchina? Sarri resta il nome, sebbene ancora non si è sbloccata la fase di stallo con il Chelsea. I giorni passano, ma la dirigenza non cede il passo al nervosismo. Anche perché sul mercato si sta lavorando, quasi a prescindere dalla sinergia con il nuovo allenatore. A proposito: arriva un nuovo ds, ma per la formazione Under 23 (e per aiutare Cherubini, braccio destro di Paratici).



Queste, e tante altre notizie, sono nella gallery dedicata.