Cancelo detta il ritmo del mercato della Juventus. Il terzino portoghese è nel mirino del Manchester City, ma anche il Barcellona è arrivato a farci più di un pensierino. Sarri, intanto, lo valuta e aspetta: complici anche le diverse assenze sulle fasce, il tecnico ex Chelsea non si è privato dell'esterno due anni fa all'Inter. Che resta sul mercato, pezzo pregiato di una sessione di uscita che fa fatica a ingranare. Il sostituto? Secondo quanto raccontato da Sportitalia, la Juve continua a seguire la pista Darmian. Poi Hysaj: il napoletano piace alla Roma, ma il Napoli chiede oggettivamente troppo per le casse giallorosse.