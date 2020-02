Joao Cancelo, terzino destro portoghese ceduto in estate dalla Juventus al Manchester City, potrebbe ritornare in Italia. Secondo quanto riportato dal Sun, il giocatore non ha convinto Guardiola in questi primi sei mesi in Inghilterra e sarebbe quindi fuori dai progetti futuri. Così, si è messo alla ricerca di una nuova destinazione, anche se poi tanto nuova non sarebbe. Infatti, Cancelo si sarebbe offerto all'Inter, che prima della Juventus lo ha portato in Italia in prestito dal Valencia. Un cerchio che si chiude, quindi, con il portoghese che tornerebbe nella squadra che gli ha dato la possibilità di esplodere, prima della cessione alla Juventus da parte del Valencia.