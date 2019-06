La Juventus e Joao Cancelo possono separarsi dopo solo un anno. Come riporta Sky Sport, il portoghese è sul mercato non per motivi tecnici ma economici. La cessione dell'ex Valencia, infatti, potrebbe fruttare ben 60 milioni di euro generando una plusvalenza di 30 milioni. Al suo posto la Juve sta valutando l'acquisto del terzino del Tottenham Kieran Trippier il cui trasferimento al Napoli è già sfumato. Il laterale inglese interessa anche al Manchester United e costa circa 30 milioni di euro. Nelle scorse settimane alla Juve è stato offerto anche il terzino del Valencia Piccini.