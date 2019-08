"L'unico modo per fare un grande lavoro è di amare quel che fai", ha scritto Joaonel suo ultimo messaggio su Instagram, dopo il trasferimento al Manchester City, ufficializzato nella serata di ieri. Se con Mattiaè uno scambio al miele, con "fratello" scritto da entrambi tra le risposte, Miralemaggiunge con ironia: "". E Cancelo risponde: "". Insomma, il terzino portoghese già manca ai suoi ex compagni in bianconero in queste prime ore a Manchester.