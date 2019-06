di Mattia Carapelli

Sono bastati pochi mesi per svoltare, in negativo, la stagione di João Cancelo. Un anno fa la Juventus investiva oltre 40 milioni di euro per prelevarlo dal Valencia: un “fenomeno”, per usare le parole di Fabio Paratici, pagato a peso d’oro. Ma l’avventura bianconera del terzino ha assunto sempre più i connotati della parabola discendente, dopo una prima parte di stagione da top player. E il capitolo finale è stato scritto, ieri sera, dalla finale di Nations League vissuta dalla panchina.



OUT DALLA NAZIONALE - In Portogallo sono sicuri, Cancelo è ormai escluso dal giro dei titolari della Nazionale. Le ultime prestazioni in maglia bianconera e il rilancio di Nélson Semedo hanno tolto il posto a João, che nel miglior periodo vissuto alla Juve (tra ottobre e novembre) era un titolare inamovibile anche per Fernando Santos. Il c.t. ha deciso di rinunciarci anche nel big match contro l’Olanda, ribadendo la fiducia nell’esterno del Barcellona. Una scelta che ha ripagato, con buona pace di Cancelo: il compagno bianconero Cristiano Ronaldo in campo e lui in panchina, in attesa di una sostituzione che non sarebbe mai arrivata. Un cambio, invece, potrà esserci ben presto sul mercato.



OUT DALLA JUVE - Non era solo Max Allegri a dubitare del rendimento di Cancelo: anche dopo l’esonero del tecnico, la Juve ha continuato a ragionare sull’opportunità di sacrificare il classe ’94 sul mercato. Le offerte non mancano, il Manchester City vuole avvicinarsi a quei 60 milioni di euro che aprirebbero i cancelli della Continassa, ma non vi sono soltanto ragioni “di bilancio” dietro la scelta del club. La sensazione è che, dopo mesi di rebus tattici nella gestione Allegri, i bianconeri abbiano deciso (in attesa di annunciare il nuovo allenatore) di puntare su un profilo diverso per la fascia destra. Tagliato dal Portogallo, tagliato dalla Juve: in pochi mesi è cambiato tutto per Cancelo.