João Cancelo sous la publication Instagram de Miralem Pjanic



"Abbiamo il dovere di essere sempre all'altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Ora dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare, Uniti", così Miralem, centrocampista della Juventus, ha commentato la Supercoppa Italiana persa per 3-1 dai bianconeri contro la Lazio, tramite il proprio account Twitter ufficiale. La risposta? E' arrivata da Joao, che ha dimostrato nuovamente vicinanza ai colori bianconeri. 'Fino alla fine', il commento dell'esterno portoghese.