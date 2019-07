Joao Cancelo è sempre sul piede di partenza. Come riporta Tuttosport, il portoghese spera ancora di approdare al Manchester City anche se sia Bayern Monaco che Barcellona sono sulle sue tracce. Capitolo City: qui dipende tutto dalla possibilità che il club allenato da Guardiola possa salutare giusto in tempo l'esterno basso, ex Real Madrid, Danilo. Il Barça? Non ha ancora raggiunto un accordo con la Juve (differentemente dai Citizens, molto più vicini a farlo), ma anche qui dipenderà tutto da un'uscita: quella di Semedo, portoghese come Joao, e sulle tracce pure dei bianconeri. Bianconeri che, come sostituto, avrebbero già in pugno Darmian del Manchester United.