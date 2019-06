La Juventus valuta la cessione di João Cancelo. L'avventura bianconera del terzino portoghese rischia di finire dopo una sola stagione: con o senza Max Allegri, i bianconeri non reputano incedibile il giocatore e si metteranno all'ascolto delle offerte. Una di queste arriverà da Manchester, sponda City: come scrive in Inghilterra il Sun, i Citizens sono pronti a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 60 milioni di euro per convincere la Juve a lasciar partire Cancelo. Pagato poco più di 40 milioni un'estate fa, l'ex Valencia può così assicurare alle casse bianconere una preziosa plusvalenza.