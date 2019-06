Si prospetta un'estate ricca di sorprese in casa Juventus. I bianconeri dovranno fare i conti con una possibile rivoluzione sulle corsie. Leonardo Spinazzola passerà alla Roma, mentre Joao Cancelo dovrebbe partire. Ancora non è chiaro dove finirà l'esterno portoghese: fino a qualche giorno fa, il giocatore era ad un passo dal Manchester City, ma nelle ultime ore è spuntato anche il Bayern Monaco. Si prospetta un lungo braccio di ferro per l'ex Valencia ed Inter. La Juve spera di trarne vantaggio con una cospicua plusvalenza. A meno di non decidere di puntare ancora su Cancelo.