Via dalla Juve, anche senza Massimiliano Allegri. Si era parlato molto di un possibile addio del laterale portoghese in caso di permanenza del tecnico livornese sulla panchina bianconera, proprio per volere dello stesso allenatore, già alla ricerca di un sostituto in grado di essere più efficace nelle due fasi. Questa ipotesi, però, potrebbe concretizzarsi comunque. Sì, perché dopo un inizio di stagione da favola, Cancelo si è spento e il suo rendimento non ha convinto nel profondo la Juventus. Troppe leggerezze in difesa, a fronte di un impegno offensivo quasi da laterale d'attacco, anche se avrebbe potuto incidere ancor di più.



ROAD TO MANCHESTER - Così, a Torino si ragiona anche sulle offerte, già pervenute, e sulle idee di club come Manchester City e United. Come riporta Tuttosport, le due metà della città inglese sono pronte a sfidarsi in un derby di mercato che al centro ha proprio Cancelo: più avanti i Citizens, con una proposta da 60 milioni già inoltrata nei giorni scorsi, ma che devono attendere nuove decisioni in materia di Fair Play Finanziario. In attesa del nuovo allenatore, le valutazioni ci sono...