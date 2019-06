Ne ha scritto il portale francecse Le10Sport: Joao Cancelo sembrerebbe ormai uno dei primi nomi per il futuro del Paris Saint Germain. Autore di una stagione decisamente altalenante, il portoghese al momento si può definire in partenza: questioni economiche, ma anche strettamente legate al campo. Chiaro, tutto dipenderà da chi sostituirà Massimiliano Allegri, ma la corte serratissima attorno al calciatore fa pensare che qualcosa si stia concretamente muovendo. Che sia la mano del Paris? Chissà. Intanto dalla Francia rilanciano anche di un'offerta da 60 milioni di euro per l'ex Inter da parte del Manchester City. Guardiola l'avrebbe adocchiato, e ora tocca a Joao.