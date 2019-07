Un nuovo club sulle tracce di Joao Cancelo. Oltre a Manchester City e Bayern Monaco, infatti, per Tuttosport c'è anche il Barcellona sul portoghese della Juventus. Tutto da vedere, capire, studiare. Di sicuro, Cancelo è sul punto di partire dalla Juve. Il giocatore non si aggregherà sin da subito nel primo ritiro torinese di Sarri, ma raggiungerà probabilmente i compagni direttamente in Cina, insieme al compagno di nazionale Cristiano Ronaldo. Tutto questo se non dovesse essere concretizzata prima la cessione al City o altrove: la Juve resta vigile sul suo profilo, per una plusvalenza che potrebbe sbloccare un grande colpo.