Joao Cancelo ​è ufficialmente il nuovo terzino destro del Manchester City. Dopo lo scambio di voli avvenuto ieri, stasera. Così, il portoghese si ​è presentato al nuovo club inglese, svelando anche un retroscena che l'ha convinto ancor più della destinazione.Dopo aver giocato insieme al Benfica, i due portoghesi si rincontrano al City. Come ha ammesso lo stesso Canceloha giocato un ruolo fondamentale nel suo trasferimento a Manchester: "Ne avevamo parlato già in passato, non regolarmente, ma occasionalmente. Mi disse che qui (al City, ndr) c'​è una grande atmosfera ed il club ​è davvero incredibile. Questa ​è anche una delle ragioni per cui ho deciso di venire. Bernardo ​è un grande giocatore, se non ricordo male abbiamo giocato assieme per otto anni.sono molto contento di rincontrarlo"."È un club fantastico, con un grandissimo manager. Sono entusiasta di essere qui. Ogni cosa mi ha impressionato, dalle strutture allo stile di gioco. Cosa posso dare? Io penso sempre a migliorare il mio gioco e vincere trofei e sono sicuro che qui al City potrò farlo. Sono molto curioso della prossima stagione in Premier League"