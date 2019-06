Joao Cancelo è pronto per il Manchester City, anzi starebbe già preparando le valigie. E' quanto riporta la Gazzetta dello Sport, confermando quanto vi stiamo raccontando nelle ultime settimane, che spiega come il portoghese sia vicino a lasciare la Continassa per intraprendere una nuova avventura in Inghilterra. L'offerta è chiara: 60 milioni di euro. Una cifra che mette d'accordo quasi tutti, nonostante tra i tifosi bianconeri resti qualche scettico, vista la qualità del giocatore e il suo possibile apporto. Questioni di mercato e di bilancio, con la Juve che sta già cercando il sostituto, con un'idea più forte delle altre. HA SCELTO SARRI - Non Hysaj, visto con Maurizio Sarri a Napoli e che la Juve non sembra intenzionata a chiamare, ma Kieran Trippier. E' lui il profilo indicato dal neo allenatore della Juventus per la casella di terzino destro, apprezzato soprattutto nello scorso anno, durante le sfide al Tottenham. Idea, assicura il Corriere dello Sport, pronta a diventare una pista concreta. E i costi raccontano di un affare vicino o poco superiore ai 30 milioni di euro.