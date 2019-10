Guardiola, nella conferenza stampa pre Wolverhampton, ha parlato di Cancelo, fresco d'arrivo dalla Juventus. Il portoghese ha sinora trovato pochissimo spazio: solo 225' minuti disputati in campo. "È arrivato tardi durante il pre-campionato e la maggior parte delle cose sulle quali abbiamo lavorato erano completamente differenti da quelle a cui era abituato, quindi ha avuto bisogno di tempo, ma sta migliorando - le sue parole -. Non abbiamo dubbi sulle sue qualità soprattutto quando ha la palla fra i piedi. Però sta capendo solo adesso cosa voglio da lui quando invece non ce l'ha. Non possiamo giocare undici mesi con un solo terzino. Abbiamo bisogno di competizione in quel ruolo anche per poter stimolare Walker a migliorarsi".