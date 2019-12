Secondo quanto riportano dalla Spagna, Joao Cancelo potrebbe tornare nella Liga, dopo il biennio in Italia e questi primi sei mesi di Premier. Il terzino del City non sembra aver convinto Guardiola, così, come riporta Fichajes.net il portoghese potrebbe presto partire, con il Valencia pronto a riabbracciarlo. Ovviamente, complica l'operazione il costo del cartellino di Cancelo, per cui il City ha speso 60 milioni per acquistarlo dalla Juventus.