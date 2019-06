La cessione di Joao Cancelo è ormai un fatto probabile, ma chi lo sostituirà alla Juventus? Diversi i nomi, per un vero e proprio casting che sta prendendo piede nelle ultime ore. C'è una soluzione interna che porta il nome di Juan Cuadrado, ma con il contratto in scadenza nel 2020 anche lui potrebbe salutare. E così la Juve continua a ragionare: in lizza ci sono Danilo, brasiliano del Manchester City e Kieran Trippier, del Tottenham, come assoluti favoriti. Poi, Elseid Hysaj del Napoli, che ha una clausola da 50 milioni, decisamente troppo alta per la Juve. E ancora, Cristiano Piccini, 26enne del Valencia. Nomi a cui si aggiunge Nelson Semedo, terzino del Barcellona e assistito di Jorge Mendes. Lo riporta Tuttosport.