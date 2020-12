1









Nel Boxing Day il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto 2-0 contro il Newcastle. Gol di Gundogan e Ferran Torres, gioiellino preso dal Valencia che piaceva anche dalla Juve. Migliore in campo? Joao Cancelo. Quel, Joao Cancelo. Tra ieri e oggi i tifosi della Juventus si sono divisi tra chi rimpiange il portoghese e chi, invece, ha già voltato pagina e pensa ai terzini di Pirlo. Per qualcuno è diventato un tuttocampista, per altri "è talmente forte che l'hanno scartato Inter e Juve". Cancelo divide gli appassionati, sfoglia la gallery per vedere alcuni tweet sul portoghese.