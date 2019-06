Per un Sarri che arriva, c'è un Cancelo che va. Tempo al tempo, sia in entrata che in uscita: la Juve sta disegnando la rosa per la prossima stagione, gruppo che sarà guidato dall'ormai ex tecnico del Chelsea. E chissà se Maurizio incrocerà Joao, sempre più proiettato verso il Manchester City di Pep Guardiola. Un affare non ancora concluso, ma che si anima giorno dopo giorno. Soprattutto perché la Juve ha bisogno di una plusvalenza, anche in tempi stretti. Stando a quanto raccolto da Sky Sport, però, la prima proposta dei Citizens non basterebbe ai bianconeri, che hanno intenzione di alzare le pretese per il portoghese. Traduzione? Ci vorranno più di 50 milioni per strapparlo da Torino.