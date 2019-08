| Leaked images of Bernardo Silva and Joao Cancelo dining in Manchester this evening.



L’ormai ex terzino destro della Juventus è stato immortalato in un ristorante di Manchester in compagnia del connazionale Bernardo Silva, ormai prossimo a diventare anche suo compagno al City. Dopo una sola stagione con la maglia bianconera, Cancelo, classe 1994, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Premier League. Fortemente voluto dal tecnico dei Citizens, il terzino, nativo di Barreiro, si contenderà il posto con Kyle Walker, l'esterno difensivo titolare della nazionale inglese e, fino ad oggi, prima scelta degli Sky Blues per il ruolo. Certamente a Manchester hanno assemblato una coppia di terzini tra le più forti al mondo.