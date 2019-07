Affare quasi fatto, che si completerà. ​La cessione di Joao Cancelo al Manchester City, di cui via abbiamo raccontato ampiamente nelle scorse settimane e che, allora, sembrava imminente non è rientrata, ma soltanto slittata nei tempi. Un affare vivo e che si farà, spiega Tuttosport, spiegando come a ritardare il colpo siano state le difficoltà incontrate dal City nella cessione di Danilo. Questo ha frenato il club inglese nell’assalto a Cancelo, con Fabio Paratici che ha realizzato un incasso da Spinazzola e che ora riflette sulla cessione del portoghese. Una stagione non esaltante, ma che porterà comunque una cifra tra i 50 e i 60 milioni nelle casse della Juve, con 18/28 di plusvalenza.