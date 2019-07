Come riporta il Corriere dello Sport, continua, sotto traccia, la trattativa per il trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City. Al momento vi sono ancora tre ostacoli da superare prima che l’affare possa dirsi concluso: i Citizens hanno la necessità di vendere Danilo, terzino destro brasiliano finito ai margini del progetto; Cancelo ha una valutazione di 55 milioni di euro, spesa che gli inglesi potranno raggiungere soltanto dopo aver fatto cassa; la Juventus deve avere il tempo di trovare un sostituto adeguato al portoghese. Il tutto dovrà definirsi entro le ore 17.00 dell’8 agosto 2019, ultimo giorno di mercato per le squadre della Premier League.