Il Manchester City punta con forza su Joao Cancelo anche se secondo quanto riporta Eurosport Francia non c'è ancora l'accordo tra il club bianconero e quello inglese. La Juve, infatti, chiede almeno 60 milioni di euro, cifra che i Citizens non hanno ancora messo sul piatto. Cancelo interessa anche al Manchester United con la Juve che potrebbe offrire il portoghese come parziale contropartita per arrivare a Paul Pogba, sogno di mercato estivo dei bianconeri. Paul ha già informato lo United di volersene andare in estate.