Joao Cancelo sta per lasciare la Juventus e sebbene ci siano già diversi nomi pronti a rimpiazzarlo (da Trippier a Hysaj), secondo La Gazzetta dello Sport non è escluso che i bianconeri decidano di cedere il portoghese senza rimpiazzarlo. Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado, infatti potrebbero essere le due alternative già pronte al laterale portoghese sebbene il destino del colombiano sia ancora in bilico. Con il contratto in scadenza nel 2020, presto la Juve incontrerà l'agente Alessandro Lucci per discutere del futuro.