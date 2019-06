Joao Cancelo è destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione. A riportarlo è Sky Sport che sottolinea come il portoghese fosse tra i partenti già con Massimiliano Allegri in panchina. Sull'ex Valencia c'è l'interesse dei due club di Manchester, City e United mentre la Juve avrebbe già scelto il sostituto. Si tratta di Kieran Trippier, laterale del Tottenham che questa sera sarà in campo nella finale di Champions League contro il Liverpool. La Juve lo osserverà da vicino, è lui il prescelto per rimpiazzare Cancelo nella prossima stagione.