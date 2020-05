3









Joao Cancelo ha lasciato la Juventus meno di un anno fa, ma potrebbe sentire ancora nostalgia. No, nessuna voce di mercato, ma solo una foto, postata sui social dalla compagna Daniela Machado mentre festeggia il proprio compleanno. Le tinte della festa, infatti, sono decisamente di parte: bianconera, s'intende, come sono i palloncini appesi alle pareti e l'invitantissima torta. In realtà, in onore del ventiquattresimo compleanno della bellissima Daniela, tutto è griffato a marchio Chanel, ma vista la stagione opaca vissuta al Manchester City, non sia mai che stiano lanciando segnali nascosti...



