Si infiamma la sfida per Joao Cancelo. L'esterno portoghese lascerà la Juventus nel corso di questa sessione di mercato. Ancora non è chiaro quale sarà la prossima destinazione del giocatore. Il Manchester City si era fatto avanti e sembrava già pronto a concludere l'operazione, salvo poi avere ripensamenti di fronte alle richieste della Juventus. Tentennamenti che non sembra avere il Bayern Monaco: i bavaresi sono determinati ad avere il giocatore e sembrano nettamente favoriti sui Citizens. Lo riporta il Corriere dello Sport.