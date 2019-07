Secondo quanto raccontato da Sky Sport, tra Cancelo e il Manchester City sarebbe al momento tutto fermo. Non per 'colpa' del calciatore, che un accordo con i Citizens l'avrebbe trovato, pure in fretta. Il blocco, semmai, è dovuto alle alte richieste della Juventus: per il portoghese, Paratici continua a chiedere oltre i 60 milioni.



INVESTIRE - Soldi freschi da reinvestire poi sul mercato per i tre colpi ancora da chiudere: perché da Icardi a Chiesa, passando per il sostituto Darmian, la situazione in entrata per i bianconeri è ancora tutta in divenire. Per Sky, oltre al City si è fatto vedere il Bayern Monaco, ma in queste dinamiche di mercato è l'attesa a farla da padrona: si va avanti per abbbassare i prezzi.