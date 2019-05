La permanenza di João Cancelo alla Juventus rimane in bilico anche senza Max Allegri. Jorge Mendes è al lavoro da settimane, il terzino portoghese ha tanti estimatori in giro per l’Europa (su tutti i club di Manchester) e un’eventuale offerta superiore ai 60 milioni sarà presa in considerazione dal club bianconero. Che, da parte sua, non vuole farsi trovare impreparato e per la fascia destra ha aperto i contatti con Cristiano Piccini. Si spiega anche così l’incontro con gli agenti Frank Trimboli e Dario Ristori avvenuto questa settimana a Milano: il terzino del Valencia è un’opportunità per la Juve, in attesa di capire il futuro di Cancelo.