Joao Cancelo in partenza, direzione Manchester. Lo riportano le ultime indiscrezioni, con i dubbi che piano piano si stanno riducendo al minimo. Una scelta dettata dalla necessità di fare cassa, non solo da questioni tecniche. E l'erede? Diversi sono i nomi in lizza per la sua maglia, con Kieran Trippier, 28enne del Tottenham, in pole davanti agli altri candidati. Semedo, Hysaj e Piccini le alternative.