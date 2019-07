Joao Cancelo è in partenza dalla Juventus in questa caldissima estate di mercato. Fabio Paratici, in accordo con Maurizio Sarri, non ha cambiato idea di fronte alle prime difficoltà riguardanti la sua cessione: la richiesta è di 55-60 milioni di euro cash senza contropartite tecniche e il terzino destro resta sul mercato, a disposizione del miglior offerente. Al momento, il Barcellona è in vantaggio sul Manchester City, che aveva proposto Danilo per forzare l'affare, ma anche lo scenario Bayern Monaco resta apertissimo.