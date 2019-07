Il futuro di Joao Cancelo alla Juventus sembra essere ormai segnato. Il terzino portoghese non ha convinto nella prima stagione con la maglia bianconera, dopo l'acquisto da 40.4 milioni di euro della scorsa estate dal Valencia. La Juventus chiede almeno 60 milioni per il suo cartellino, ma, qualora dovesse arrivare la cessione al Manchester City o altrove, i bianconeri potrebbero anche non sostituirlo sul mercato. L'idea di Maurizio Sarri, infatti, è di adattare Juan Cuadrado nel ruolo di terzino, secondo quanto riportato da Sky Sport, senza puntare su un profilo low cost come Matteo Darmian.