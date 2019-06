La Juventus è pronta a tentare il tutto per tutto per riportare Paul Pogba a Torino dal Manchester United. Tanto che, oltre a Paulo Dybala e Douglas Costa, che sembrano le pedine designate per provare a sbloccare l'affare con i Red Devils, ci sarebbe un altro nome sul piatto per stuzzicare il club inglese. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è Joao Cancelo la chiave dell'affare Pogba, per abbassare la richiesta di 150 milioni di euro e favorire il suo ritorno con la maglia bianconera. Il mercato entra nel vivo, Pogba è l'obiettivo numero uno a centrocampo.