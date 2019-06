Joao Cancelo può già lasciare la Juventus. Il terzino portoghese piace ai due club di Manchester - City e United - che al momento sono in pole per il difensore ex Valencia. I Citizens, in particolare, hanno già iniziato le trattative con i bianconeri: ad ora mettono sul piatto circa 50 milioni di euro mentre la Juve ne vuole almeno dieci in più. La società bianconera, tuttavia, spera ancora di poter offrire Cancelo in uno scambio per arrivare a Paul Pogba. Joao è un obiettivo dei Red Devils ormai da tanto tempo e oltre a lui anche Dybala e Douglas Costa interessano allo United.