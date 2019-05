La Juventus avrà bisogno di fare almeno una grande cessione la prossima estate e il nome di Cancelo è uno di quelli in bilico. Il portoghese è arrivato a Torino la scorsa estate per 40 milioni di euro ma nella prossima finestra di mercato potrebbe già fare le valigie. Lo vogliono i due club di Manchester con il City che in questo momento è davanti allo United e il prezzo per la partenza di Cancelo è intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe alla Juventus una plusvalenza importante. I bianconeri sperano addirittura in un'asta. Di certo il futuro di Cancelo è in bilico.