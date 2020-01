Joao Cancelo è già a un bivio. E non sarà Pep Guardiola a decidere per lui: "Qui nel Regno Unito ognuno è libero di fare quello che vuole della propria vita - le parole del tecnico catalano -. Ha grandi qualità, ti fa quei due o tre assist. È un ragazzo, ma deve decidere se vuole restare qui a lottare insieme a noi oppure no". Stando a quanto riportato dai media britannici, il terzino portoghese sta faticando ancora a integrarsi all'interno del gruppo che ha vinto per due stagioni di fila il campionato inglese. Il giocatore è stato utilizzato soltanto 7 volte in Premier durante quest'inizio di annata inglese.