Il futuro di Joao Cancelo alla Juventus resta in bilico. I bianconeri, anche dopo l'arrivo di Maurizio Sarri al posto di Massimiliano Allegri in panchina, pensano al suo addio, dopo appena una stagione a Torino. Su di lui, in particolare, è molto forte l'interesse del Manchester City di Pep Guardiola, che lo vuole a tutti i costi per rinforzare la fascia destra. Cancelo gradisce la destinazione e ora manca soltanto l'accordo tra i due club: il City offre tra i 40 e i 50 milioni di euro, la Juventus ne vuole almeno dieci in più prima di procedere alla cessione.